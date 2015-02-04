ОБСЕ призывает к трехдневному перемирию в Дебальцево

Об этом говорится в заявлении действующего председателя ОБСЕ, вице-премьера и главы МИД Сербии Ивицы Дачича, передает РИА Новости.

Председатель ОБСЕ призывает к тому, чтобы трехдневное перемирие вступало в силу немедленно, его будет обеспечивать и поддерживать специальная наблюдательная миссия ОБСЕ.

"Это позволит в срочном порядке эвакуировать гражданское население из зоны конфликта", - говорится в заявлении.

Читайте такжеС боевиками удалось договориться о гуманитарные коридоры в районе Дебальцево и Углегорска

Дачич обратился к своему спецпредставителю Хайди Тальявини с просьбой внести это предложение в трехсторонюю контактную группу по Украине

Перемирие также следует использовать для возобновления консультаций с целью достижения длительного прекращения огня и выполнения минского протокола и меморандума, заявил Дачич.

"Эти документы остаются основой для мирного разрешения кризиса", - говорится в заявлении.