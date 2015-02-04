ОБСЕ призывает к трехдневному перемирию в Дебальцево
В ОБСЕ призвали немедленно установить перемирие в районе Дебальцево минимум на три дня для эвакуации мирных жителей.
Об этом говорится в заявлении действующего председателя ОБСЕ, вице-премьера и главы МИД Сербии Ивицы Дачича, передает РИА Новости.
Председатель ОБСЕ призывает к тому, чтобы трехдневное перемирие вступало в силу немедленно, его будет обеспечивать и поддерживать специальная наблюдательная миссия ОБСЕ.
"Это позволит в срочном порядке эвакуировать гражданское население из зоны конфликта", - говорится в заявлении.
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Дачич обратился к своему спецпредставителю Хайди Тальявини с просьбой внести это предложение в трехсторонюю контактную группу по Украине
Перемирие также следует использовать для возобновления консультаций с целью достижения длительного прекращения огня и выполнения минского протокола и меморандума, заявил Дачич.
"Эти документы остаются основой для мирного разрешения кризиса", - говорится в заявлении.