Новотошковку накрыли "Градами", погибли две женщины - Москаль

В центре села взорвались несколько десятков реактивных снарядов.

"Есть прямые попадания в жилые дома, школу и магазины. Несколько помещений полностью разрушены и сгорели, остальные серьезно повреждены. От осколочных ранений погибли две местные женщины 63 и 74 лет, еще один мужчина (75 лет) ранен. В поселке так и не удалось восстановить электроэнергию и центральную воду, большинство людей выехало отсюда в безопасные места. Сейчас в Новотошковке осталось около 400 человек (в мирное время было больше 2200)", - пишет Москаль.

Читайте такжеВчера боевики совершили 7 атак на Мариуполь с применением минометов, артиллерии и "Градов"В другом населенном пункте вблизи Бахмутки - Крымском (за несколько километров от бывшего 31-го блокпоста) вчера снарядами «Градов» повреждены 7 жилых домов. Стреляли со стороны поселка Фрунзе, оккупированного так называемыми "казаками". Из Крымского выехало около 80 процентов населения, еще несколько десятков людей с вещами ждут для выезда благоприятной возможности. Для их эвакуации будет задействована военная техника, сообщил Москаль

Также продолжается вывоз людей из других деревень на линии огня. Вчера со Стахановца (относится к г.Золотое-3) военные вывезли в сторону Лисичанска около 70 местных жителей. В селе остались только пенсионеры, которые выезжать из своих домов пока отказываются.