Львов попрощался с 28-летним военным Евгением Тоненьковым (видео)

Позывной "Сталкер" у бойца был еще с 2014 года.

Львов попрощался с 28-летним бойцом Евгением Тоненьковым, который погиб в районе ООС от огнестрельного ранения.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Автомобиль с гробом бойца остановился в центре города всего на несколько минут. Отдать последнюю дань уважения защитнику пришло несколько десятков человек с цветами и лампадками. Дальше бойца повезли в городок Раздел, на родину его жены, где его и похоронят.

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Тоненьков Евгений получил пулевое ранение в голову, отбивая атаку врага. Два дня врачи боролись за его жизнь, но боец потерял много крови.

Отмечается, что позывной «Сталкер» был у него на войне еще с 2014 года. На фронте он познакомился с будущей женой - военным медиком. У Евгения остался трехлетний сын.

«Последние минуты он был со мной. Я ему оказывала первую помощь. Я его доставила в больницу, а там не смогли больше ничего сделать», - рассказала жена погибшего воина.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 28 декабря, российские оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня на территории Донбасса. При этом зафиксировано 3 случая применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.