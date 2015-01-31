Боевики обстреляли Луганское, ранены мать и ребенок - МВД
01:26, 31 января 2015Война
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В результате обстрела села Луганского Донецкой области ранены женщина и ребенок
REUTERS
Об этом в своем "Фейсбуке" сообщил начальник ГУ МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
"В результате обстрела боевиками села Луганское Артемовского района осколочные ранения получили мирные жители. Мать, 1982 года рождения, и дочь, 2009 года рождения. Пострадавшие доставлены в городскую больницу Артемовска", - написал Аброськин.
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Ранее в пятницу, 30 января, в Донецке под обстрел попал дом культуры им.куйбышева на ул. Панфилова, также осколками снарядов был поврежден троллейбус на остановке Трудовые резервы.
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