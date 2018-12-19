Опубликованы фото британского корабля HMS Echo в Одесском порту
14:39, 19 декабря 2018Война
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Это первый корабль НАТО, который совершает визит в Черное море с прямой формулировкой цели визита - в связи с Азовским кризисом.
Корабль королевского флота Великобритании прибыл в Украину / фото Думская
Разведывательный корабль ВМС Великобритании HMS Echo зашел сегодня в Одесский порт.
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Как сообщает «Думская», корабль пришвартовали к понтонному причалу яхт-клуба «Одесса» примерно в 10:35. Издание опубликовало фото судна.
Ранее сообщалось, что HMS Echo – это первый корабль НАТО, который совершает визит в Черное море с прямой формулировкой цели визита, связанной с Азовским кризисом.
Как сообащал УНИАН, в конце ноября министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон объявил, что в Черное море будет направлен гидрографический разведывательный корабль Королевского ВМФ "Эко" "для обеспечения свободы мореплавания в регионе".
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