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Опубликованы фото британского корабля HMS Echo в Одесском порту

14:39, 19 декабря 2018
Война
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Корабль королевского флота Великобритании прибыл в Украину / фото Думская

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Как сообщает «Думская», корабль пришвартовали к понтонному причалу яхт-клуба «Одесса» примерно в 10:35. Издание опубликовало фото судна.

Ранее сообщалось, что HMS Echo – это первый корабль НАТО, который совершает визит в Черное море с прямой формулировкой цели визита, связанной с Азовским кризисом.

Как сообащал УНИАН, в конце ноября министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон объявил, что в Черное море будет направлен гидрографический разведывательный корабль Королевского ВМФ "Эко" "для обеспечения свободы мореплавания в регионе".

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Теги: #море#Великобритания#флот