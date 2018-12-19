Опубликованы фото британского корабля HMS Echo в Одесском порту

Это первый корабль НАТО, который совершает визит в Черное море с прямой формулировкой цели визита - в связи с Азовским кризисом.

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