Через Луганск ежедневно проходят по 3-4 колонны снабжения боевиков - ИС
09:29, 30 января 2015Война
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Через Луганск боевики переправляют вооружение и военную технику.
REUTERS
Наблюдается интенсивное прохождение колонн снабжения боевиков через Луганск (по 3-4 колоны в сутки, не менее 10 единиц автотранспорта в каждой) в направлении на Алчевск – Стаханов – Первомайск.
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Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
"Осуществляется переброска боеприпасов, вооружения и военной техники (до 10-12 единиц за сутки)", - говорится в сообщении.
Допис by Dmitry Tymchuk.
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