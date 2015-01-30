Через Луганск ежедневно проходят по 3-4 колонны снабжения боевиков - ИС

09:29, 30 января 2015
Война
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Через Луганск боевики переправляют вооружение и военную технику.

REUTERS

Наблюдается интенсивное прохождение колонн снабжения боевиков через Луганск (по 3-4 колоны в сутки, не менее 10 единиц автотранспорта в каждой) в направлении на Алчевск – Стаханов – Первомайск.

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Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook. 

"Осуществляется переброска боеприпасов, вооружения и военной техники (до 10-12 единиц за сутки)", - говорится в сообщении.

Допис by Dmitry Tymchuk.

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