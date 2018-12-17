Все черно-сине-красное: журналисты показали предновогодний Донецк (фоторепортаж)

Оккупированный Донецк украшают перед Новым годом в цветах псевдореспублики.

Временно оккупированный Донецк готовится к новогодним праздникам. На площади Ленина собрали каркас центральной елки "ДНР", открытие украшенного сооружения запланировано на 21 декабря.

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Также на площади установили новогодние фигуры, которые будут светиться в вечернее время суток – олень с санями, паровозик, избушка Бабы Яги, елки и короба, передают "Донецкие новости".

Традиционно для последних лет – в дизайне основной акцент сделан на сочетании красного, синего и черного цветов, символизирующих флаг "республики". Уже иллюминацией украсили деревья.

Ранее офицер ВСУ Анатолий Штефан сообщил, что на Донбассе ликвидирован командир террористов, который топтался по флагу Украины.