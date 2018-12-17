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На Донбассе ликвидирован командир боевиков, топтавший флаг Украины (фото)

13:47, 17 декабря 2018
Война
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Командир террористов был ликвидирован 6 декабря, в День ВСУ

Его имя - Алексей Бирюлин, пишет на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

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Боевик скончался еще 6 декабря, но узнали об этом недавно, когда информация распространилась по сети.

"Бирюлин Алексей из Кировска (обстоятельства еще уточняются). Это плохая примета – топтаться по флагу Украины. Интересно то, что карма настигла сепаратиста именно в День ВСУ. Все будет, Украина. Победа будет нашей", - написал Штефан.

Согласно данным сайта "Миротворец", Бирюлин был командиром подразделения террористов. 

Ранее сообщалось, что в оккупированном Донецке арестовали боевика Николая Бубякина, "командира" Краматорского "ополчения". Его обвиняют в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

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Теги: #Донбасс#ДНР#боевики