Установлены личности десяти псковских десантников, участвовавших в захвате Крыма (фото)

За операцию в Крыму десантников наградили медалью "За возвращение Крыма".

Установлены личности десяти псковских десантников, принимавших участие в захвате Крыма весной 2014 года.

Об этом говорится в расследовании InformNapalm.

По их данным, 234-й десантно-штурмовой полк из Пскова принимал участие в оккупации Крыма весной 2014 года, а также в других военных конфликтах, в частности на Донбассе и в Грузии.

"Эти данные будут полезны как для будущих судебных исков против России, так и для наложения персональных санкций против военных страны-агрессора", – говорится в расследовании.

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234-й гвардейский Черноморский ордена Кутузова имени Александра Невского десантно-штурмовой полк, в/ч 74268, дислоцируется в Пскове, входит в состав 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВС РФ.

Установлены данные следующих военнослужащих: Артем Васильев, 1994 г.р.; Александр Складчиков, 1993 г.р.; Максим Гайдин, 1995 г.р.; Алексей Алехин, 1995 г.р.; Артем Терещенко, 1990 или 1991 г.р.; Артем Пилюгин, 1995 г.р.; Дмитрий Милешкин, 1994 г.р.; Александр Гыска, 1994 г.р.; Виктор Камнев, 1990 г.р.; Александр Синельников, 1993 г.р.

Все они награждены медалью "За возвращение Крыма".

Как сообщал УНИАН, ранее генерал-полковник, первый заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль, который с 25 марта по 3 июля 2014 года исполнял обязанности министра обороны, назвал российских генералов, среди которых - Александр Галкин и Андрей Сердюков и ряд подразделений армии РФ, которые в 2014 году захватывали Крым.

По его словам, в оккупации полуострова принимал участие 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк, который входит в состав псковской 76-й десантно-штурмовой дивизии.