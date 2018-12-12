ВСУ могут уверенно сдержать наступление российской армии – эксперт

Россия может оперативно стянуть большое количество техники, отметил аналитик.

На сегодня ВСУ могут уверенно сдержать потенциальное наступление российской армии. Но полноценно перейти в атаку сил и средств у Украины пока что нет.

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Такое мнение высказал аналитик "Украинского института будущего" Игар Тышкевич, передает «Обозреватель». По его словам, вернуть Донбасс силовыми методами, одним резким наступлением, сегодня невозможно.

"Россия может оперативно стянуть большое количество техники, в том числе и устаревшей по меркам РФ, например, Т-64, Т-72. Она это может сделать в течение месяца", — пояснил Тышкевич.

Он напомнил, что в ВСУ сегодня на вооружении состоит только примерно 800 танков. В то время, как армия России имеет в строю 3030 танков и 10 200 танков на хранении.

"Вести наступательные бои, если Россия захочет ввести на Донбасс еще несколько батальйонно-тактических групп? Не думаю, что такое наступление будет успешным и я более чем уверен, что это понимают в том числе у нас в Генштабе и Минобороны", — подытожил он.