Каждый пятый украинец готов продать свой голос на выборах за гречку или за деньги – аналитик

Согласно социологическим исследованиям, около 20% украинцев готовы продать свой голос на выборах.

Согласно социологическим исследованиям, каждый пятый украинец готов продать свой голос на выборах.

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Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич.

"Около года назад Центр Разумкова провел исследование под названием "Политическая культура". 55% жителей Украины на протяжении независимости нашей страны принимали участие в выборах, однако ни разу не читали программ политических партий. Согласно нашим социологическим исследованиям, около 20% украинцев готовы продать свой голос или за гречку или за деньги", - рассказал Тышкевич.