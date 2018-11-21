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Каждый пятый украинец готов продать свой голос на выборах за гречку или за деньги – аналитик

03:19, 21 ноября 2018
Общество
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Пятая часть избирателей готова продать свой голос / фото УНИАН

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Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич.

"Около года назад Центр Разумкова провел исследование под названием "Политическая культура". 55% жителей Украины на протяжении независимости нашей страны принимали участие в выборах, однако ни разу не читали программ политических партий. Согласно нашим социологическим исследованиям, около 20% украинцев готовы продать свой голос или за гречку или за деньги", - рассказал Тышкевич.

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Теги: #Украина#выборы