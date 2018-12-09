Ситуация на Донбассе: 11 обстрелов, один военный ранен

Боевики продолжают применение вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

С начала сегодняшних суток контролируемые Россией боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе осуществили 11 обстрелов позиций Объединенных сил, один военнослужащий получил ранение.

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Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook.

«Противник продолжает применение вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. В частности, враг открывал огонь на поражение из минометов калибра 82 мм по позициям Объединенных сил в Луганской области неподалеку от Новотошковского и хутора Вольного на Попаснянском направлении. По опорным пунктам наших войск вблизи населенных пунктов хутор Вольный, Авдеевка, Тарамчук, Красногоровка, Павлополь, Водяное и Гнутово российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

В ходе боевых действий сегодня получил ранение один военнослужащий Объединенных сил.

«Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных», - добавили в пресс-центре.