Штаб ООС сообщил о "признаках обострения" на Донбассе: боевики бьют из запрещенного оружия

По данным разведки, 5 декабря трое оккупантов уничтожены и еще двое - ранены.

5 декабря ситуация в районе проведения операции имела признаки обострения на Попаснянском направлении, однако остается полностью контролируемой Объединенными силами.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, оккупанты 15 раз открывали огонь по позициям украинских войск. В шести случаях противник применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

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Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, вблизи населенного пункта Опытное, боевики обстреляли опорные пункты Объединенных сил из минометов калибра 120 мм, и, пять раз в течение суток открывали огонь неподалеку от хутора Вильного из минометов калибра 82 мм. В этом районе захватчики также применили зенитную установку ЗУ-23-2 и, дважды, противотанковые управляемые ракеты.

На протяжении прошлых суток оккупанты осуществляли обстрелы позиций ВСУ на подступах к населенным пунктам Пески, Тарамчук, Новомихайловка, Красногоровка, Чермалык и Гнутово. Огонь из тяжелого вооружения в этих случаях не велся.

В ходе боевых действий был ранен один военнослужащий из состава Объединенных сил. С начала этих суток противник огневой активности не проявлял.

По данным разведки, 5 декабря, трое оккупантов уничтожены и еще двое - ранены.