Российский писатель-террорист объяснил, почему сбежал из "ДНР" (видео)

Прилепин рассказал, почему зарекся возвращаться на оккупированный Донбасс.

Российский писатель, бывший террорист "ДНР" Захар Прилепин заявил, что навсегда покинул ряды оккупантов Донбасса. По его словам, это произошло из-за того, что захваченная территория превратилась в подобие "очередного региона России", где попросту начался дележ бизнеса.

Кроме того, он заявил, что Донбасс перестал его вдохновлять, а потому он не намерен там воевать. Свою позицию Прилепин изложил в интервью словенскому телеканалу RTV 4, передает "Обозреватель".

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Писатель-террорист отметил, что кардинальные перемены, связанные с переделом "власти" в псевдореспублике, начались после ликвидации главаря "ДНР" Александра Захарченко.

Он также добавил, что поехал из России на Донбасс "в поисках свободы" и новой пропагандистской идеологии, однако она очень быстро исчерпалась на оккупированных украинских территориях.

"Я чувствовал, что там весна. Сейчас там не мое время. И я перестал быть военным, я — гражданский человек. Я сказал, вот то, что происходит, — я сопереживаю народу Донбасса, я помогаю, у меня гуманитарный фонд, мой батальон, я остаюсь его куратором, но я больше не хочу воевать за интересы большого бизнеса. Я не хочу воевать за капитализм", — подытожил Прилепин.

Напомним, в июле воюющий на стороне террористов российский писатель Захар Прилепин заявил, что уходит с "поста" "замкомандира батальона армии" "ДНР".