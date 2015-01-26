Из-за обстрелов боевиков приостановлена работа пункта пропуска "Гнутово"

Об этом сообщил заместитель руководителя информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой.

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"Из-за многочисленных обстрелов пока приостановлен пропуск через контрольный пункт «Гнутово» на дорожном направлении Новоазовск-Красноармейск-Талаковка-Мариуполь", - сказал он.

Также, по словам Владимира Полевого, закрытым остается контрольный пункт "Станично-Луганское", рядом с которым произошло повреждение автомобильного моста.