Из-за обстрелов боевиков приостановлена работа пункта пропуска "Гнутово"
15:38, 26 января 2015Война
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Из-за обстрелов боевиков приостановлен пропуск через контрольный пункт "Гнутово" вблизи Мариуполя.
Через "Гнутово" прекратили пропуск / УНИАН
Об этом сообщил заместитель руководителя информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой.
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"Из-за многочисленных обстрелов пока приостановлен пропуск через контрольный пункт «Гнутово» на дорожном направлении Новоазовск-Красноармейск-Талаковка-Мариуполь", - сказал он.
Также, по словам Владимира Полевого, закрытым остается контрольный пункт "Станично-Луганское", рядом с которым произошло повреждение автомобильного моста.
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