Ситуация по всей линии столкновения стабильная, ВСУ контролируют линию фронта - Полторак

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что ситуация по всей линии столкновения с террористическими группировками стабильная, Вооруженные Силы Украины контролируют всю линию фронта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал во время заседания СНБО.

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Министр отметил, что военнослужащие ВСУ героически защищают все опорные пункты и рубежи обороны.

“Ни один метр украинской земли не перешел в руки террористических группировок и к противнику”, - сказал Полторак.