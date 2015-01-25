Ситуация по всей линии столкновения стабильная, ВСУ контролируют линию фронта - Полторак

13:20, 25 января 2015
Война
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Министр подчеркнул, что ни один метр украинской земли не перешел в руки террористических группировок.

Фото прес-служби Міноборони

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что ситуация по всей линии столкновения с террористическими группировками стабильная, Вооруженные Силы Украины контролируют всю линию фронта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал во время заседания СНБО.

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Министр отметил, что военнослужащие ВСУ героически защищают все опорные пункты и рубежи обороны.

“Ни один метр украинской земли не перешел в руки террористических группировок и к противнику”, - сказал Полторак.

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