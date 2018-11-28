Военное положение: СМИ узнали, что происходит в Луганской области

Местные жители в Северодонецке и Станице Луганской рассказали о ситуации.

Конституционные права жителей Луганской области в связи с введением военного положения ограничиваться не будут.

Об этом заявил исполняющий обязанности председателя Луганской областной государственной администрации Сергей Филь у себя в Facebook.

По его словам, большинство мероприятий касаются ВСУ, НГУ, СБУ и МВД, а также координации действий между ними.

"Гражданского населения они не касаются! Поэтому я призываю всех сохранять спокойствие и адекватно реагировать на ситуацию", - отметил Филь.

По его словам, нет проблемы с обеспечением области продуктами питания.

"Пенсии, зарплаты и все остальные выплаты будут выплачиваться и в дальнейшем. Никто не собирается отбирать у граждан автотранспорт или любое другое имущество. Никакой принудительной трудовой повинности, никакого расквартирования войск по частным домам не будет", - подчеркнул Филь.

Он уточнил, что речь пока не идет о новых волнах мобилизации. "Будут краткосрочные учебные сборы резервистов, которые проводятся ежегодно и без какого-либо военного положения. КПВВ в Станице Луганской будет действовать по-прежнему", - добавил он.

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В Станице Луганской местные жители боятся эскалации. "Барыги, которые тачки тащат, переживают, что их "закроют", и они не будут переносить продукты питания в Луганск. За свой "бизнес" волнуются. Некоторые смотрят российские каналы, и все эти слухи о "наступлении ВСУ" распускают... Нет уверенности в завтрашний день", - сказал сегодня LIGA.net станичанин Андрей.

Он добавил, что пункт пропуска в Станице Луганской работает в обычном режиме. "Людей много, очередь есть", - уточнил Андрей.

По информации СМИ, некоторые местные жители Северодонецка тоже паникуют. "Начнется война, нужно срочно уезжать", - отметила северодончанка Светлана.

"Говорят, что не будут поступать продукты из других областей. Сильно истерят. Каши все скупили в супермаркетах, например, бабушка купила на 200 грн свечей", - добавила другая местная жительница Оксана.

Собеседник на правах анонимности рассказал LIGA.net, что часть предпринимателей решили закрывать пока свои торговые базы. "Будем закрывать, нечего нам тут "кормить"военных", - добавил источник.

Ранее СМИ сообщали, что жители временно оккупированного Донбасса боятся введения военного положения в Украине.