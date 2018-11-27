Военное положение: в Украине хотят создать Объединенный центр для координации действий Минобороны и Генштаба

Это подразделение, в том числе, будет информировать органы исполнительной власти и другие ведомства о всестороннем обеспечении Вооруженных сил Украины.

Министр обороны Степан Полторак заявил, что сейчас прорабатывается вопрос создания Объединенного центра для координации действий Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ в связи с введением военного положения в ряде областей Украины.

Об этом он заявил во время встречи с послом США в Украине Мари Йованович, сообщает пресс-служба Минобороны.

По словам министра, в контексте текущей ситуации в настоящее время проводится ряд мероприятий, направленных на повышение уровня готовности ВС Украины к отражению внешней агрессии, включая обеспечение подготовки всех министерств и ведомств Украины к возможному развитию событий.

Кроме того, прорабатывается вопрос создания Объединенного центра для координации действий Министерства обороны и Генерального штаба. «Это подразделение, в том числе, будет информировать органы исполнительной власти и другие ведомства в части, касающейся всестороннего обеспечения ВС Украины», - говорится в сообщении.

Читайте такжеПодразделения ООС привели в полную боевую готовность (видео)

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней.

Законом определено, что военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и во внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

Сегодня, 27 ноября, секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов сообщил, что дата начала военного положения в постановлении, за которое проголосовала Верховная Рада - 26 ноября 14:00.

Согласно информации председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики Виктории Сюмар, указ президента о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней будет опубликован 28 ноября в парламентской газете «Голос Украины».