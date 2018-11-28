Сутки на Донбассе: оккупанты обстреливают военных из гранатометов и пулеметов

Ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.

На протяжении прошлых суток, 27 ноября, оккупанты 5 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Противник продолжает применение вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

Об этом сообщает штаб ООС. "Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг обстреливал наши оборонительные укрепления в районах населенных пунктов Крымское, Новгородское, Марьинка, Водяное и Лебединское. Кроме того, из минометов калибра 82 мм, вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям Объединенных сил вблизи Водяного, что на Приазовье", - говорится в сообщении.

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В результате боевых действий, потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено. По данным разведки, за прошедшие сутки, один российский оккупант был уничтожен.

Ранее сообщалось, что пропускные пункты на Донбассе с 1 декабря перейдут на зимнее время.