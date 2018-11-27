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Пропускные пункты на Донбассе с 1 декабря перейдут на зимнее время

21:41, 27 ноября 2018
Общество
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Пропускать машины будут с 08.00 до 17.00 / Фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

«С 01.12.2018 состоится переход на зимний период осуществления контрольно-проверочных и пропускных мероприятий (с 08.00 до 17.00) в контрольных пунктах въезда – выезда (далее-КПВВ)», - говорится в сообщении.

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График работы КПВВ изменится на следующих автомобильных дорогах:

дорожный коридор «Стаханов – Золотое – Горное – Лисичанск» – КПВВ «Золотое»;

дорожный коридор «Горловка – Бахмут» – КПВВ «Майорское»;

дорожный коридор «Донецк – Курахово» – КПВВ «Марьинка»;

дорожный коридор «Донецк – Мариуполь (через Мариуполь)» – КПВВ «Новотроицкое»;

дорожный коридор «Новоазовск – Покровск – Талаковка – Мариуполь» – КПВВ «Гнутово» (с. Пищевик);

дорожный коридор «Станица Луганская – Счастье – Новоайдар» – КПВВ «Станица Луганская».

Как сообщал УНИАН, 21 октября в Бахмуте Донецкой области заработал обновленный блокпост, который обеспечен современными техническими средствами.

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Теги: #Донбасс#КПВВ