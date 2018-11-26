Действия России свидетельствуют о возможной подготовке блокады Черноморского побережья - Климкин

Глава МИД отмечает, что последние действия со стороны России будут использоваться в споре Украины по Конвенции ООН по морскому праву.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивает, что действия России свидетельствуют о создании предпосылок для полного блокирования портов Бердянска и Мариуполя, а также о возможности подготовки блокады Черноморского побережья Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в парламенте.

Министр отметил, что действия, которые Россия совершила накануне в отношении кораблей ВМС Украины, являются "прямым, открытым и нескрываемым актом агрессии по отношению к Украине".

"Применив силу в территориальных водах Украины, Россия нарушила суверенные права Украины на регулирование навигации в собственном территориальном море, что является нарушением ряда статей Конвенции ООН по морскому праву", - сказал он.

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Климкин подчеркнул, что РФ нарушила все основные статьи Конвенции по морскому праву.

"Таким образом, мы расцениваем действия России как последовательный шаг и акты агрессии. Мы будем их использовать также в контексте нашего спора о правах прибрежного государства в рамках Конвенции ООН по морскому праву", - сообщил министр.

Он отметил, что "действия России в районе Керченского пролива свидетельствуют о создании предпосылок для полного блокирования морских портов Бердянска и Мариуполя, а также о возможности подготовки блокады со стороны России Черноморского побережья Украины".

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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия с помощью танкера, который «сел на мель», блокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

По информации командования ВМС Украины, о намерении осуществлять переход российскую сторону проинформировали заранее согласно международных норм, однако пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Впоследствии во время прохождения кораблей из зоны ожидания до пункта постоянного базирования, примерно на расстоянии 13-14 км от побережья Крыма, в районе 40 км на юго-восток от Керчи, украинские корабли, которые сопровождались судами РФ, были обстреляны, заблокированы и по ним было применено вооружение на поражение. Шестеро украинских военнослужащих были ранены, остальные члены экипажей попали в плен.