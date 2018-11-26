Меру пресечения захваченным Россией украинским морякам изберут уже завтра - СМИ

Россия обвиняет украинские корабли в том, что они "неправомерно" зашли якобы во временно закрытую акваторию территориального моря РФ.

Завтра, 27 ноября, «суд» в оккупированном Крыму изберет меру пресечения задержанным украинским морякам.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах полуострова.

«Ориентировочно завтра суд рассмотрит меру пресечения в отношении украинских моряков», - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия с помощью танкера, который «сел на мель», блокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

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По информации командования ВМС Украины, о намерении осуществлять переход российскую сторону проинформировали заранее согласно международных норм, однако пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Впоследствии во время прохождения кораблей из зоны ожидания до пункта постоянного базирования, примерно на расстоянии 13-14 км от побережья Крыма, в районе 40 км на юго-восток от Керчи, украинские корабли, которые сопровождались судами РФ, были обстреляны, заблокированы и по ним было применено вооружение на поражение. Шестеро украинских военнослужащих были ранены, остальные члены экипажей попали в плен.