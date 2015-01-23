В Луганской области силы АТО разбили колонну танков боевиков – ИС

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук в Facebook.

«Как минимум 1 единица бронетехники уничтожена», - пишет он.

В то же время, по информации ИС, расположенная западнее Стаханова артиллерийская группа боевиков ведёт массированные обстрелы позиций украинских войск на Дебальцевском плацдарме. Южнее Стаханова наблюдается скопление бронетехники – порядка 20 единиц, включая как минимум 7 танков.

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«Зафиксировано перемещение к Дебальцевскому плацдарму батальонной тактической группы, укомплектованной российскими военнослужащими при поддержке подразделения местных боевиков. В составе БТГ - до 12 танков, 25 ББМ, спецавтомашины, артиллерийская группа (ствольная артиллерия)», - сообщает Тымчук.