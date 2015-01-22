Боевики обстреляли остановку в Донецке, чтобы нивелировать теракт под Волновахой - Доний

Такое мнение выразил народный депутат Украины VI-VII созывов Олесь Доний сегодня в эфире УНИАН-ТВ в информационно-аналитической программе «Тема дня».

«Для того чтобы нивелировать теракт в Волновахе, когда был расстрелян автобус российскими террористами, они сегодня уничтожили у себя в Донецке троллейбус с пассажирами», - считает он.

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«Доказано, что обстрел велся из миномета, а украинские позиции находятся за 15 км, и ни одна мина от миномету не может долететь.., они уже сами признали, что стреляли внутри Донецка, а теперь уже говорят, что это какие-то автомобили с украинскими военными там передвигаются – абсолютная ложь», - убежден Доний.

«Это уже не первый раз, когда они обстреливают свою территорию для того, чтобы озлобить общество на территории этих оккупированных частей Донецкой и Луганской областей», - добавил он.

«Понятно, что это было "основание", потому что сразу туда в присутствии российских журналистов привезли пленного "киборга", и мы видели, как вело себя с ним местное население, которое считает, что их обстреливают украинские военные», - резюмирует прежний депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 января, около 8.30 утра, боевики нанесли огневой удар по остановке общественного транспорта в Ленинском районе города Донецка.

"Место обстрела находится на значительном расстоянии - более 20 км - от территории, где происходят боевые действия в аэропорту г. Донецка. Таким образом, оружие было использовано боевиками преднамеренно именно против гражданского населения", - подчеркнули в прокуратуре Донецкой области.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

По разным данным погибли от 7 до 13 чел.

21 января боевики взорвали перекрытие нового терминала Донецкого аэропорта.

Ночью 22 января появилось сообщение, что "киборги" покинули полностью разрушенный Донецкий аэропорт.

Позже и.о. спикера Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев сообщил, что бои за Донецкий аэропорт продолжаются. Однако, по меньшей мере, 6 защитников Донецкого аэропорта погибли, а 16 украинских военнослужащих, получив контузии во время боя за этот стратегический объект, попали в плен к боевикам так называемой "ДНР".

Глава так называемой "Донецкой народной республики" Александр Захарченко приказал провести по Донецку колону пленных украинских военнослужащих.

В то же время в сети появилось видео издевательств над пленным «киборгом» в Донецке. Российские телеканалы снимают сюжет и ведут допрос прямо на улице.