В сети показали координаты места атаки россиянами украинских катеров (фото)

Россияне атаковали украинские судна на расстоянии 23 км от берега.

Командир одного из украинских бронекатеров во время начала нападения россиян в районе Керченского пролива выдал в радиоэфир координаты места происшествия - 44 51' N 36 23'04"E.

Об этом говорится в сообщении «ИнфоВойск» в Twitter.

Отмечается, что эта точка находится в 23 км от берега, то есть украинские катера были атакованы в нейтральных водах.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия с помощью танкера, что "сел на мель", блокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

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По информации командования ВМС Украины о намерении осуществлять переход российскую сторону проинформировали заранее в соответствии с международными нормами, однако пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Впоследствии, во время прохождения кораблей из зоны ожидания в пункт постоянного базирования, где-то на расстоянии 13-14 миль от побережья Крыма, в районе 40 км юго-восточнее Керчи, украинские корабли, которые сопровождались судами РФ, были обстреляны, заблокированы и по ним было использовано вооружение на поражение. Шесть украинских военнослужащих были ранены, остальные члены экипажей попали в плен.

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить ввести военное положение в стране сроком на 60 суток для создания условий по отражению вооруженной агрессии.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил о созыве внеочередного заседания парламента для утверждения этого решения на сегодня, 26 ноября, в 16:00.