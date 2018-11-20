С начала суток на Донбассе наблюдалась относительная тишина
20:52, 20 ноября 2018Война
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Сегодня потерь в рядах ВСУ нет.
От начала суток потерь в рядах ВСУ нет \ фото УНИАН
С начала текущих суток, по состоянию на 18:00, в районе боевых действий на Донбассе наблюдалась относительная тишина.
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Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
"Вдоль линии разграничения сохранялась относительная тишина. Огневая активность врага отмечена на Донецком направлении в районе населенного пункта Пески", - говорится в сообщении.
С начала суток потерь в рядах ВСУ нет.
Отмечается, что подразделения Объединенных сил продолжают выполнять боевые задачи в усиленном режиме, держат ситуацию в районе проведения операции под своим контролем и готовы к реагированию на любые изменения в обстановке.
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