С начала суток на Донбассе наблюдалась относительная тишина

Сегодня потерь в рядах ВСУ нет.

С начала текущих суток, по состоянию на 18:00, в районе боевых действий на Донбассе наблюдалась относительная тишина.

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Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Вдоль линии разграничения сохранялась относительная тишина. Огневая активность врага отмечена на Донецком направлении в районе населенного пункта Пески", - говорится в сообщении.

С начала суток потерь в рядах ВСУ нет.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил продолжают выполнять боевые задачи в усиленном режиме, держат ситуацию в районе проведения операции под своим контролем и готовы к реагированию на любые изменения в обстановке.