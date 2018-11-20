цей матеріал доступний українською

С начала суток на Донбассе наблюдалась относительная тишина

20:52, 20 ноября 2018
Война
39 0
От начала суток потерь в рядах ВСУ нет \ фото УНИАН

Читайте такжеПод Донецком боевики уничтожили авто ВСУ (фото, видео)

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Вдоль линии разграничения сохранялась относительная тишина. Огневая активность врага отмечена на Донецком направлении в районе населенного пункта Пески", - говорится в сообщении.

С начала суток потерь в рядах ВСУ нет.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил продолжают выполнять боевые задачи в усиленном режиме, держат ситуацию в районе проведения операции под своим контролем и готовы к реагированию на любые изменения в обстановке.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Донбасс#обстрелы