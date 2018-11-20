Войска ПВО Украины сбили на Донбассе российский беспилотник "Орлан-10" (фото)

Судя по обломкам и характерному парашюту с номером - это был БПЛА "Орлан-10" производства Российской Федерации.

Объединенные силы сбили очередной беспилотник российского производства. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook. "19 ноября, около 9:49, средствами РЭС был выявлен беспилотный летательный аппарат противника, вероятно типа "Орлан-10". Вражеский беспилотник осуществлял сбор разведывательной информации по маршруту Бахмут-Константиновка-Очеретино", - говорится в сообщении. По данным штаба, после подтверждения работы беспилотника радиолокационными средствами ПВО, около 12:20, цель была уничтожена огневым подразделением противовоздушной обороны Воздушных Сил ВСУ из состава Объединенных сил. "Судя по обломкам и характерному парашюту с номером - это БПЛА "Орлан-10" производства Российской Федерации", - отметили в пресс-центре. Как сообщал УНИАН, в результате вражеских обстрелов ранены трое украинских бойцов.

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