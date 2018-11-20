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Войска ПВО Украины сбили на Донбассе российский беспилотник "Орлан-10" (фото)

09:05, 20 ноября 2018
Война
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19 ноября, около 9:49, средствами РЭС был выявлен беспилотный летательный аппарат противника / пресс-служба ООС

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"19 ноября, около 9:49, средствами РЭС был выявлен беспилотный летательный аппарат противника, вероятно типа "Орлан-10". Вражеский беспилотник осуществлял сбор разведывательной информации по маршруту Бахмут-Константиновка-Очеретино", - говорится в сообщении. 

пресс-служба ООС

По данным штаба, после подтверждения работы беспилотника радиолокационными средствами ПВО, около 12:20, цель была уничтожена огневым подразделением противовоздушной обороны Воздушных Сил ВСУ из состава Объединенных сил. 

"Судя по обломкам и характерному парашюту с номером - это БПЛА "Орлан-10" производства Российской Федерации", - отметили в пресс-центре. 

пресс-служба ООС

Как сообщал УНИАН, в результате вражеских обстрелов ранены трое украинских бойцов.

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Теги: #Донбасс#беспилотник