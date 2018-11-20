Точный удар бойцов ООС по боевикам на Донбассе показали на видео

На кадрах видно, что бойцы попали прямо в цель и слышны их радостные выкрики.

В сети появилось видео удара украинских военнослужащих по позициям боевиков на Донбассе. Соответствующее видео опубликовано на странице сообщества "Боевой бюллетень" в Facebook. Читайте такжеАксенов и компания: на "инаугурацию" главаря "ДНР" в Донецк съехались российские оккупанты (фото) "ООС. Жалят точно и больно", - говорится в подписи к видео. На кадрах видно, что бойцы попали прямо в цель и слышны их радостные выкрики. Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика. Как сообщал УНИАН, войска ПВО Украины сбили на Донбассе российский беспилотник "Орлан-10".

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