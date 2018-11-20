Точный удар бойцов ООС по боевикам на Донбассе показали на видео
13:15, 20 ноября 2018Война
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На кадрах видно, что бойцы попали прямо в цель и слышны их радостные выкрики.
Иллюстративное фото / facebook.com/kpszsu
В сети появилось видео удара украинских военнослужащих по позициям боевиков на Донбассе.
Соответствующее видео опубликовано на странице сообщества "Боевой бюллетень" в Facebook.
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"ООС. Жалят точно и больно", - говорится в подписи к видео.
На кадрах видно, что бойцы попали прямо в цель и слышны их радостные выкрики.
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.
Удар ООС по боевикам
Как сообщал УНИАН, войска ПВО Украины сбили на Донбассе российский беспилотник "Орлан-10".
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