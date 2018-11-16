Турчинов исключил возможность переговоров с "ДНР/ЛНР"

Александр Турчинов подчеркнул, что есть только один путь выполнения Минских соглашений - прекращение военной агрессии и освобождение украинской территории от оккупационных войск и российского оружия.

Украина никогда не воспримет «навязчивую и умалишенную идею» президента РФ Владимира Путина о ведении переговоров с его «марионетками» на оккупированном Донбассе.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

«Москва пытается бездарно скрыть оккупацию части украинского Донбасса за организованными фейковыми выборами. Это все равно, что пытаться скрыть слона за граблями, которые только ударили ему по хоботу», - отметил Турчинов.

Он напомнил, что так называемые «выборы» на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей организовала российская власть.

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«Исходя из того, что фейковые выборы на оккупированной территории проводило военно-политическое руководство РФ с заранее известным результатом, то с тем же успехом они могли бы избрать руководителями фейковых республик двух дворняг из Подмосковья. Причем для оккупированных территорий это был бы не худший формат, ведь они могли бы громко лаять, но по крайней мере не грабили бы украинцев, находящихся под российской оккупацией», - сказал секретарь СНБО.

По его словам, заявление Путина о необходимости ведения Украиной переговоров с «кремлевскими «марионетками, которых назначили «управлять» квазиреспубликами, - это его навязчивая и умалишенная идея, которую он безрезультатно пытается проталкивать еще с 2014 года, и которую никогда не примет наше государство и весь цивилизованный мир».

Турчинов отметил, что есть только один путь выполнения Минских соглашений, о которых постоянно вспоминает Путин, - прекращение военной агрессии и освобождение украинской территории от оккупационных войск и российского оружия.

Как сообщал УНИАН, на оккупированных территориях Донбасса 11 ноября проходило «голосование» на так называемых «выборах» «глав народных республик» и «депутатов народных советов».

Международное сообщество осудило проведение этих псевдовыборов.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что фейковые «выборы» на Донбассе никем не будут признаны, а Россия понесет ответственность за их проведение.

Вчера, 15 ноября, президент России Путин в очередной раз обвинил украинскую власть в невыполнении Минских соглашений. По словам Путина, для урегулирования конфликта на Донбассе должна произойти смена власти в Украине.