Боевики угрожают предпринимателям за неявку на псевдовыборы на оккупированном Донбассе

Из-за угроз руководители предприятий на оккупированных территориях обращаются к коллективу и просят сотрудников пойти на выборы.

Боевики на Донбассе направляют вооруженных людей к руководителям различных предприятий на оккупированных территориях. Они требуют от руководителей обеспечить явку на так называемые "выборы".

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Об этом сообщает Громадське радіо со ссылкой на заявление представителя Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павла Лисянского.

"Заходят к руководителям и приказывают в принудительном порядке сколько людей должно быть, говорят, какие санкции будут. Санкции - тюрьма или еще хуже", - говорит Лисянский.

По словам Лисянского, затем руководители предприятий обращаются к коллективу и просят пойти на выборы, потому что иначе их убьют.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября в псевдореспубликах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей состоятся так называемые "выборы".

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в связи с проведением фейковых выборов на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, запланированных на 11 ноября.