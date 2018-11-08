"Не все целыми доехали": на Донбассе подбили КамАЗ с боевиками (видео)

По словам волонтера, не все боевики целыми доехали до позиций.

На одном из передовых участков на Донбассе КамАЗ боевиков попал под обстрел.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин и опубликовал соответствующее видео.

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"Неизвестный боеприпас 30-го калибра остудил пыл и немного сбавил скорость оккупантам, передвигающимся с большой скоростью на КамАЗе. Не все целыми доехали до позиций", - говорится в его сообщении.

Ранее в районе Светлодарской дуги разведгруппа боевиков решила выдвинуться вперед, но получила ответ от бойцов ООС.