"Не все целыми доехали": на Донбассе подбили КамАЗ с боевиками (видео)
12:12, 08 ноября 2018Война
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По словам волонтера, не все боевики целыми доехали до позиций.
На одном из передовых участков на Донбассе КамАЗ боевиков попал под обстрел.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин и опубликовал соответствующее видео.
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"Неизвестный боеприпас 30-го калибра остудил пыл и немного сбавил скорость оккупантам, передвигающимся с большой скоростью на КамАЗе. Не все целыми доехали до позиций", - говорится в его сообщении.
Ранее в районе Светлодарской дуги разведгруппа боевиков решила выдвинуться вперед, но получила ответ от бойцов ООС.
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