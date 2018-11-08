Сутки на Донбассе: трое украинских военных ранены, боевики понесли значительные потери

В течение минувших суток двое оккупантов уничтожены и еще трое - ранены.

В течение прошедших суток, 7 ноября, российские оккупанты 19 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом враг трижды применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

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Также захватчики продолжают применение гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, вблизи Павлополя оккупанты стреляли из вооружения БМП-1 и зенитной установки ЗУ-23-2, сообщает пресс-центр ООС.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы подразделений Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Луганское, Зайцево, Авдеевка, Пески, Марьинка, Новомихайловка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово и Лебединское.

"В ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. По данным разведки, в течение прошлых суток двое оккупантов уничтожены и еще трое - ранены", - говорится в сообщении.

С начала суток враг совершил один обстрел наших позиций вблизи Крымского.

Напомним, с начала суток 7 ноября на Донбассе был ранен один украинский военнослужащий.