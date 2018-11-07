СММ ОБСЕ заметила большое скопление тяжелой техники на 5 полигонах на оккупированном Донбассе

Реактивные системы залпового огня, танки, зенитные ракетные комплексы и различная артиллерия замечены на полигонах вблизи Миусинска, Бугаевки, Шимшиновки, Круглика и Мирного.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что зафиксировали большое сосредоточение тяжелой техники на пяти полигонах на оккупированной части Донбасса.

Об этом говорится в отчете с 19:30 5 ноября до 19:30 6 ноября, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

В частности, СММ продолжила осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного Минским меморандумом, а также комплексом мер по выполнению Минских соглашений и дополнением к нему по отводу танков из вооружения калибром до 100 мм.

"1 ноября по имеющимся у миссии данным воздушного наблюдения в неподконтрольных правительству районах выявлены следующие нарушения линий отвода: 6 реактивных систем залпового огня (неустановленного типа) на полигоне возле населенного пункта Миусинск (62 км юго-западнее Луганска)", - говорится в отчете.

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Также сказано, что в тот же день "за установленными линиями отвода, однако за пределами выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольных правительству районах по имеющимся у СММ данным воздушного наблюдения выявлено 17 танков (неустановленного типа) и 3 зенитных ракетных комплекса (неустановленного типа) на полигоне недалеко от населенного пункта Бугаевка (37 км юго-западнее Луганска) и 12 танков (неустановленного типа) на полигоне вблизи населенного пункта Шимшиновка (27 км юго-западнее Луганска)".

"1 ноября по имеющимся у миссии данным воздушного наблюдения также выявлено 42 танка (неустановленного типа), 5 единиц артиллерии и 12 единиц буксируемой артиллерии на полигоне вблизи Миусинска, 29 танков (неустановленного типа) на полигоне вблизи населенного пункта Круглик (31 км к юго-западу от Луганска), а также 22 танка (неустановленного типа), 9 единиц самоходной артиллерии и 18 единиц буксируемой артиллерии на полигоне вблизи населенного пункта Мирное (28 км юго-западнее Луганска)", - говорится в отчете.

Ранее УНИАН сообщал, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявили, что обнаружили 27 танков контролируемых Россией боевиков в оккупированном Донецке.