На Луганщине враг начал применять современное российское лазерное оружие (видео)

Кроме того, в небе кружат вражеские дроны, а на земле подстерегают снайперские группы.

Боевики «ЛНР» начали применять против украинских военных современное лазерное оружие российского производства, которое сжигает приборы ночного видения и травмирует глаза бойцов.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Украинские военные говорят, что на передовой в районе Станицы Луганской вражеский лазер работает постоянно.

Кроме того, в небе кружат вражеские дроны, а на земле дежурят снайперские группы. По словам бойцов ВСУ, война здесь тихая, но очень опасная.

Ранее сообщалось, что подразделение радиоэлектронной борьбы подавили применение беспилотного летательного аппарата вблизи одного из арсеналов Вооруженных сил Украины в запретной зоне.