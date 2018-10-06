В Донецкой области на линии разграничения умерла женщина

По словам очевидцев, женщина потеряла сознание во время пересечения линии разграничения.

В Донецкой области во время пересечения линии разграничения по коридору «Горловка – Бахмут» умерла жительница неподконтрольного украинскому правительству города Торез 1957 года рождения.

Об этом сообщил представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский в Facebook. По его словам, инцидент произошел около 9:00.

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"По полученной информации от очевидцев происшествия, женщине стало плохо, она потеряла сознание, вызвали скорую помощь, но врачи ничего сделать не смогли", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что при обстреле Майорска боевики ранили в голову местную жительницу.