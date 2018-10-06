В Донецкой области на линии разграничения умерла женщина
23:51, 06 октября 2018Война
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По словам очевидцев, женщина потеряла сознание во время пересечения линии разграничения.
Умерла жительница города Торез / фото facebook.com/pressjfo.news
В Донецкой области во время пересечения линии разграничения по коридору «Горловка – Бахмут» умерла жительница неподконтрольного украинскому правительству города Торез 1957 года рождения.
Об этом сообщил представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский в Facebook. По его словам, инцидент произошел около 9:00.
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"По полученной информации от очевидцев происшествия, женщине стало плохо, она потеряла сознание, вызвали скорую помощь, но врачи ничего сделать не смогли", - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что при обстреле Майорска боевики ранили в голову местную жительницу.
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