Команда Ташкента-Трапезникова изгнана из "ДНР".

Советник ликвидированного главаря "ДНР" Александра Захарченко Александр Казаков фактически ушел в запой после убийства главного террориста Донецка.

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Об этом в одной из соцсетей сообщил сотрудничающий с пропагандистскими СМИ журналист Александр Чаленко, который встретился со сбежавшим террористом в Москве.

Как пояснил Чаленко, команда Ташкента-Трапезникова отстранена Москвой "от корыта" и изгнана из "ДНР".

"Когда в среду мы с ним встретились днем в районе метро "Новокузнецкая", чтобы записать интервью, от него очень сильно несло спиртным", – рассказал журналист.

Как ранее сообщалось, из оккупированного Донбасса после убийства Захарченко выехали Александр Казаков и "Север". Также уехал в Москву "Ташкент" - "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев, который был рядом с Захарченко в момент взрыва и получил ранения.