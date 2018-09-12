Боевики на блокпостах после ликвидации Захарченко "как с цепи сорвались" – жители ОРДО

Въехать во временно оккупированный Донецк после ликвидации главаря "ДНР" стало значительно сложнее.

Боевики усилили проверку на блокпостах во временно оккупированных районах Донецкой области после уничтожения бывшего главаря террористической организации «ДНР» Александра Захарченко.

Как рассказали собеседники LIGA.net на правах анонимности, пророссийские наемники проверяют телефоны, машины и личные вещи.

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"Мою знакомую допрашивали около 30 минут, забрали телефон, проверили все соцсети, особенно внимание уделяют мужчинам до 50 лет, как с цепи сорвались", - отметил источник.

По информации LIGA.net, у некоторых местных жителей за последние дни возникли проблемы с доступом к соцсетям. "Не исключаю, что пытались взломать", - уточнил местный житель Максим.

Другой собеседник добавил, что въехать во временно оккупированный Донецк стало значительно сложнее.

"Психологически давят сильно. Многие пока все не утихнет боятся пересекать линию разграничения", - сказал он.

Отвечая на вопрос, есть ли на блокпостах кадыровцы, местный житель сказал: "Пока не видел, но по количеству человек их (боевиков, - ред.) стало больше".

Как сообщал УНИАН, Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка.