Обострение ситуации на Донбассе: ранены четверо украинских военных, один из них умер

В ходе боевых действий в течение суток четверо военнослужащих были ранены, один из них от полученных тяжелых ранений скончался.

На протяжении прошлых суток, 11 сентября, ситуация в районе проведения операции имела признаки обострения на отдельных направлениях, однако оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.

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Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра операции Объединенных сил. "Оккупанты 33 раза открывали огонь по позициям наших войск. При этом противник дважды применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями", - отмечается в сообщении.

В частности, в течение минувших суток враг обстреливал наши позиции в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Катериновка, Луганское, Новолуганское, Майорск, Шумы, Каменка, Пески, Марьинка, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Водяное, а с миномета 120-го калибра – возле Широкино на Мариупольском направлении. Также вечером в районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении несколько опорных пунктов были обстреляны из вооружения боевых машин пехоты", - отмечается в сообщении.

В ходе боевых действий в течение суток четверо военнослужащих были ранены, один из них от полученных тяжелых ранений скончался.

По данным разведки, за прошедшие сутки были уничтожены два и ранены пятеро боевиков российско-оккупационных войск.

"С начала текущих сутокпротивник пять раз обстрелял позиции Объединенных сил. Два обстрела зафиксированы на Луганском направлении вблизи Крымского, остальные – на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Гнутово и Водяное. Во всех случаях враг открывал огонь по позициям Объединенных сил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - подытожили в пресс-центре.