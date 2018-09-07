Экс-боевик из РФ рассказал о регулярных расстрелах своих же в группировках "Моторолы" и "Гиви" (видео)

По словам наемника-россиянина, убийства своих же практиковались в «Спарте» и «Сомали» регулярно.

Бывший боевик «батальона Моторолы» Скворцов Алексей Юрьевич из Башкортостана, РФ, позывной «Шпак», который принимал участие в боях против Вооруженных сил Украины, рассказал о случаях самосуда в подразделениях оккупантов.

Как сообщает группа «Информационное сопротивление», по словам экс-боевика, регулярно имели место случаи расстрелов и представителей личного состава «Спарты» и «Сомали».

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«Я, как командир взвода, зашел узнать какие-то вводные. Я поднялся к нему в 9-этажное здание рядом с донецким аэропортом, узнал, какие вводные задачи, какие изменения, какие приказы будут, все узнал. И он мне сказал мол, «Шпак», останься, сейчас тебе что-то покажут и расскажут, а ты пойдешь на позиции возле гостиницы и все бойцам расскажешь. Я стоял ждал, наверное, полтора или два часа. Со мной был боец с позывным «Любэ». Потом приехал Уазик, из него вышло около шести человек, троим из этих бойцов сказали сдать оружие, якобы они устали и скоро поедут домой отдыхать… Когда они сдали оружие, на них один боец направил пистолет, а другой направил автомат. «Череп» стоял самый крайний ко мне, я тогда даже не знал, что это «Череп». Потом он мне сказали, что этого бойца застрелили по приказу «Моторолы». Тот человек, который стрелял, ему сказал: «я тебе говорил не пить!». «Череп» говорит «да, говорил не пить, но дайте я объясню». Тот человек направил на него пистолет в лоб. «Череп» отвернулся. После того он Черепу говорит «будь мужиком, посмотри на меня. Бухать у тебя смелости хватало, а посмотреть на меня нет смелости? «Череп» только поднял на него глаза, тот выстрелил ему в лоб. Когда «Череп» упал, он выстрелил ему в затылок. Когда застрелили, он сказал «типа погиб смертью героев. Снайпер застрелил». У меня на глазах так убили двоих. «Гиви» одного бойца расстрелял за то, что того укропы выпустили из плена. Он отправил на невыполнимую задачу 10 бойцов, из 10 остался 1. Одного укропы отправили сказать, что один в плен взят, а остальные убиты. Вот они одного отпустили доложить. А он пришел, испугался, «Гиви» его при мне расстрелял. Я знаю про четыре таких случая», - рассказал «Шпак».

Он добавил, что боевик, застреленный «Гиви», убит в здании «Девятки» - единственного девятиэтажного здания возле аэропорта.

И данный случай, утверждает «Шпак», не единичны – убийства своих же практиковались в «Спарте» и «Сомали» регулярно. Родственникам убитых боевиков в таких случаях сообщали, что те «застрелены снайпером».