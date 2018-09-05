Журналист назвал четыре основные версии ликвидации Захарченко

Журналист допускает, что таким образом сами боевики просто решили провести рокировку во "власти".

Если не учитывать версию российской пропаганды о том, что лидера "ДНР" Александра Захарченко ликвидировала Украина, существуют четыре версии того, почему убрали главаря боевиков.

Об этом пишет журналист "Апострофа" Артур Гор.

В частности, он допускает, что таким образом сами боевики просто решили провести рокировку во "власти".

"Удивляет молниеносность, с которой в "ДНР" появился новый "глава республики" с приставкой и.о. – Дмитрий Трапезников. Рокировка произошла спустя всего несколько часов после убийства Захарченко", - пишет он.

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По его мнению, таким образом, Трапезников хотел убрать прямых конкурентов в борьбе за власть. Однако кроме Захарченко погибнуть также должен был и "министр доходов ДНР" Александр Тимофеев (Ташкент), который в захваченном Донецке был едва ли не важнее главаря "ДНР".

Второй вариант состоит в том, что Москва решила убрать с Донбасса одиозных и раскрученных боевиков, чтобы самой убраться из Украины и вернуть регион Киеву на своих условиях.

Однако эксперты в такой вариант не слишком верят.

Третий вариант состоит в том, что Москва обвиняет Украину в ликвидации Захарченко и провоцирует новый конфликт на Донбассе.

"Спустя всего несколько часов после ликвидации Захарченко Москва усиленно принялась лепить из Украины образ государства-террориста. Высказался российский МИД, его глава Сергей Лавров, депутаты Госдумы и даже президент Владимир Путин. Суть всех тезисов сводилась к следующему – Украина не хочет искать мирных путей разрешения конфликта", - пишет журналист.

Не исключен также вариант, что Захарченко ликвидировали в рамках внутренней борьбы между "башнями" Кремля.

Как сообщал УНИАН, Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка. Боевики на временно оккупированной территории Донецкой области заявили об «украинском следе» в деле об убийстве главаря «ДНР» и задержали 14 человек.

В СБУ предположили, что его смерть могла стать результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего, связанных с распределением бизнеса. Кроме того, в СБУ не исключали причастности к убийству главаря боевиков российских спецслужб, для которых достаточно одиозная фигура Захарченко могла стать ненужной и начала мешать.

В МИД РФ в убийстве Захарченко обвинили Украину.