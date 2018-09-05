Сутки на Донбассе: один оккупант уничтожен, еще двое ранены

На одном из участков враг также применил противотанковые ракетные комплексы.

За минувшие сутки, 4 сентября, российские оккупанты 24 раза открывали огонь по позициям Объединенных сил. Потерь среди украинских военнослужащих удалось избежать.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, боевики не применяли запрещенное «Минском» вооружение. Тем не менее, противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На одном из участков враг также применил противотанковые ракетные комплексы.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Счастье, Трехизбенка, Крымское, Майорск, Новгородское, Пески, Красногоровка, Марьинка, Богдановка, Гнутово, Лебединское, Водяное и Широкино.

По данным разведки, в течение суток один оккупант был уничтожен и еще двое ранены.

Утром враг обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Водяного из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Ранее сообщалось, что после смерти Захарченко РФ усилила боеспособность своих подразделений на Донбассе.