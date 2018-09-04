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После смерти Захарченко РФ усилила боеспособность своих подразделений на Донбассе - Минобороны

13:48, 04 сентября 2018
Война
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Иллюстрация REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, ссылаясь на данные разведки.

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"Командование российских оккупационных войск под видом обеспечения боевой готовности соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ в связи с убийством главаря террористической группировки Александра Захарченко существенно усилило боеспособность передовых подразделений. В частности, минометные и артиллерийские батареи противника в ночное время суток заняли ранее оборудованные боевые позиции и провели тренировку по управлению огнем дежурных расчетов. Кроме того, вдоль линии разграничения оккупантами осуществлено дополнительное минирование участков местности и заняты позиции новыми снайперскими подразделениями», - сказал Гуцуляк.

По его словам, российское командование личному составу передовых подразделений интенсивно навязывает информацию о якобы подготовке Объединенных сил к активизации боевых действий. "Среди так называемых военнослужащих противника с целью предотвращения снижения уровня морально-психологического состояния и недопущения массового самовольного оставления частей усиленно проводятся воспитательные мероприятия с привлечением офицеров главного военно-политического управления Минобороны РФ, которое было создано 30 июля", - сообщил Гуцуляк.

Как сообщал УНИАН, Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка.

Боевики на временно оккупированной территории Донецкой области заявили об «украинском следе» в деле об убийстве главаря «ДНР» и задержали 14 человек.

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Теги: #ДНР#бойовики#Донбас