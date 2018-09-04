После смерти Захарченко РФ усилила боеспособность своих подразделений на Донбассе - Минобороны

Вдоль линии разграничения оккупанты дополнительно заминировали участки местности.

Враг на Донбассе усилил свои ряды новыми снайперскими подразделениями после смерти главаря "ДНР" Александра Захарченко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, ссылаясь на данные разведки.

Читайте такжеВ ОБСЕ рассказали о "церемонии прощания" с Захарченко в Донецке

"Командование российских оккупационных войск под видом обеспечения боевой готовности соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ в связи с убийством главаря террористической группировки Александра Захарченко существенно усилило боеспособность передовых подразделений. В частности, минометные и артиллерийские батареи противника в ночное время суток заняли ранее оборудованные боевые позиции и провели тренировку по управлению огнем дежурных расчетов. Кроме того, вдоль линии разграничения оккупантами осуществлено дополнительное минирование участков местности и заняты позиции новыми снайперскими подразделениями», - сказал Гуцуляк.

По его словам, российское командование личному составу передовых подразделений интенсивно навязывает информацию о якобы подготовке Объединенных сил к активизации боевых действий. "Среди так называемых военнослужащих противника с целью предотвращения снижения уровня морально-психологического состояния и недопущения массового самовольного оставления частей усиленно проводятся воспитательные мероприятия с привлечением офицеров главного военно-политического управления Минобороны РФ, которое было создано 30 июля", - сообщил Гуцуляк.

Как сообщал УНИАН, Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка.

Боевики на временно оккупированной территории Донецкой области заявили об «украинском следе» в деле об убийстве главаря «ДНР» и задержали 14 человек.