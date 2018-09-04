В ОБСЕ рассказали о "церемонии прощания" с Захарченко в Донецке

Также по данным наблюдателей, сотня боевиков на бульваре Пушкина проводили «учения по противодействию террористическим актам».

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявляют, что «церемонию прощания» с убитым главарем «ДНР» Александром Захарченко в оккупированном Донецке охраняла сотня боевиков.

Об этом сообщает миссия ОБСЕ в своем отчете, опубликованном 3 сентября вечером.

«В Донецке наблюдатели следили за собранием, которое проводилось в связи со смертью Александра Захарченко. По крайней мере сотня членов вооруженных формирований охраняла место проведения собрания», - говорится в сообщении.

«После взрыва 31 августа, в результате которого погиб Александр Захарченко, а другой член вооруженных формирований и еще как минимум девять человек получили ранения, по наблюдениям СММ, ситуация в центре Донецка (неподконтрольный правительству) была спокойной», - напомнили в миссии.

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В отчете отмечается, что 2 сентября наблюдатели видели несколько тысяч человек (мужчин и женщин в возрасте от 18 до 60 лет), которые собрались напротив театра оперы и балета, расположенного на улице Артема, 82. Все они пришли на анонсированную «церемонию прощания» с погибшим Захарченко.

«На фасаде здания театра был прикреплен большой плакат с портретом Захарченко. На месте присутствовали по меньшей мере сто членов вооруженных формирований, некоторые из которых были вооружены автоматами и пистолетами. Они охраняли место события», - говорится в отчете.

«На бульваре Пушкина, где произошел взрыв, наблюдатели также видели по меньшей мере сто членов вооруженных формирований, некоторые из которых были вооружены автоматами. По словам некоторых из них, их присутствие на бульваре Пушкина связано с проведением «учений по противодействию террористическим актам», - добавили в СММ.