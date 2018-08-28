Захарченко ищут замену: эксперт спрогнозировал, когда и как "уберут" главаря "ДНР"

По прогнозам эксперта, на место Захарченко в ближайшие недели Кремлем будет назначена более удобная кандидатура.

По всей видимости, уже в сентябре Кремль назначит вместо главаря так называемой "ДНР" Александра Захарченко кого-то более удобного для дальнейших переговоров с Украиной.

Об этом рассказал военный обозреватель Юрий Карин. По его словам, на место Захарченко встанет менее одиозная личность, без крови на руках, передает "Апостроф".

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"По оперативным данным группы "Информационное сопротивление", на место того же Захарченко в ближайшие недели Кремлем будет назначена более удобная кандидатура, специально заточенная под так называемое достижение договоренностей с новым пророссийским президентом Украины. То есть это будет фигура без дурного шлейфа, судимости и крови на руках", – отмечает Карин.

В то же время, вряд ли Захарченко будут "уходить" так же ярко, как бывшего главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого.

"По нашим данным, в сентябре в Донецк прибудет комиссия из России, которая найдет злоупотребления властью, бардак и прочее для смещения Захарченко с должности", – говорит эксперт.

"Кто будет вместо Захарченко? Суть одна – будет новая марионетка Кремля, фамилия которой совсем не важна…", – добавляет Карин.

Ранее СМИ сообщали, что в "ДНР" предложили продлить срок действия полномочий главаря группировки и "депутатов".