На Донбассе в 5-часовом бою погибли четверо украинских военных, еще семь - ранены

Боевики попытались захватить наблюдательные посты украинских бойцов вдоль Бахмутской трассы.

Вблизи Крымского Луганской области утром 23 августа в результате 5-часового боя с боевиками погибли четверо украинских военных, еще семеро получили ранения различной степени тяжести.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Боевики с полуночи 23 августа до 13:00 дня 12 раз прицельно обстреливали позиции украинских военных.

С 5:25 утра боевики в течение более двух часов обстреливали бойцов вблизи Крымского Луганской области. В это же время под огонь попали позиции украинских военных у Новотошковского.

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Около 06:00 утра боевики, обстреливая из артиллерии и минометов, подошли к передовым позициям одной из механизированных бригад в районе Крымского. Боевики попытались захватить наблюдательные посты украинских бойцов вдоль Бахмутской трассы.

«Командованием бригады для отпора нападения применены резервы и нанесено огневое поражение, в результате чего атака противника была отбита. Потери противника уточняются», - говорится в сообщении Минобороны.

В результате боя под Крымским четверо украинских бойцов погибли и семеро получили ранения. Во время столкновения боевики совершили более 30 выстрелов из артиллерии и выпустили более 60 мин калибра. Также огонь велся из боевых машин пехоты и гранатометов.

Как сообщал УНИАН, в течение текущих суток российские оккупационные войска из артиллерии, минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли позиции украинских военных вблизи Новотошковского, Крымского, Старогнатовки и Водяного.