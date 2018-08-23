Сегодня в ходе боя на Донбассе погиб украинский военный

В течение текущих суток российские оккупационные войска стреляли по позициям ВСУ вблизи Новотошковского, Крымского, Старогнатовки и Водяного из артиллерии, минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На протяжении прошлых суток, 22 августа, оккупанты 24 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе и с применением запрещенного тяжелого вооружения.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, российские оккупационные войска вели прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из минометов калибра 82 и 120 мм, ствольной артиллерии калибра 122 мм.

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«Враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Екатериновка, Опытное, Пески, Марьинка, Старогнатовка, Гнутово, Павлополь, Лебединское, Водяное. Вблизи Гнутово оккупанты обстреляли позиции Объединенных войск из артиллерии калибра 122 мм. Также противник применил против наших защитников 120 мм минометы в районе Крымского и 82 мм минометы в районе населенного пункта Пески», – говорится в сообщении.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, добавили в штабе.

В течение текущих суток российские оккупационные войска из артиллерии, минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли позиции украинских военных вблизи Новотошковского, Крымского, Старогнатовки и Водяного. В ходе боя погиб один военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

По данным разведки, один оккупант уничтожен.