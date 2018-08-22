Офицер ВСУ показал недавно ликвидированных боевиков: один из них - москвич (фото)

В сети появились новые фотографии недавно ликвидированных на Донбассе боевиков.

В сети опубликовали имена и фотографии ликвидированных боевиков «ЛДНР», один из которых – москвич.

Читайте такжеОккупанты вчера били из запрещенного вооружения и понесли потери: не досчитались трех боевиков

Как сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц на своей странице в Facebook, 19 августа в районе Марьинки был убит Алексей Притула по кличке «Весна» из Макеевки, а 20 августа ликвидирован боевик из Москвы Виталий Курносов "Слай".

«"Гражданская" война? Ага...», – иронизирует офицер ВСУ.

Как сообщал УНИАН, ранее Анатолий Штефан Штирлиц сообщил, что люди в ОРДЛО разочарованы реалиями «русского мира» и сейчас очень мало людей стремятся пополнять ряды боевиков. «Я мониторю социальные сети и паблики "Л/ДНР". Сейчас люди разочарованы и понимают, что они наделали своим референдумом, войной и тем, что пустили к себе "русский мир"», – отметил офицер.