Боевики придумали ловушку для живущих в ОРЛО украинских патриотов - ИС

Боевики провокационными методами планируют выявлять проукраински настроенных граждан.

Боевики «ЛНР» организовывают провокации с целью выявления и задержания проукраински настроенных жителей ОРЛО.

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Как сообщает «Информационное сопротивление», сотрудники так называемого «МГБ ЛНР» в поисках проукраински настроенных лиц осуществляют телефонные звонки членам различных общественных организаций, действовавшим на территории Луганской обл. до оккупации (например, ОО «Просвита»), с целью их провоцирования к «незаконным» действиям.

«В ходе бесед сотрудники «МГБ» представляются украинскими патриотами, призывают совместно бороться с российскими оккупантами, распространять украинскую символику и пропагандистские листовки. Цель – выявить согласных на подобную деятельность членов общественных организаций с последующими арестами по подозрению в шпионаже или склонением к негласному сотрудничеству по выявлению проукраински настроенных граждан в обмен на не привлечение к ответственности», – сообщили в ИС.