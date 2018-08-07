На побережье Азовского моря проверили боеготовность подразделений военной авиации (видео)

Данная проверка подтвердила боеготовность дежурных сил, передовые авиационные наводчики умело навели вертолеты армейской авиации на определенные цели.

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) проверили готовность подразделений армейской авиации.

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Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС на странице в соцсети. "По приказу командующего объединенными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева была проверена готовность подразделений армейской авиации. 6 августа летным экипажам и передовым авиационным наводчикам были определены задачи в установлении временных показателей на максимальных скоростях выйти в указанный район на побережье Азовского моря и осуществить поражения целей на суше и на море", - сообщает пресс-центр ООС.

Данная проверка подтвердила боеготовность дежурных сил, передовые авиационные наводчики умело навели вертолеты армейской авиации на определенные цели, в результате чего объекты были поражены, отмечается в сообщении.