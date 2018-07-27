Вооруженный боевик угрожал сбить беспилотник СММ ОБСЕ - отчет

Ранее этот беспилотник зафиксировал вырытую боевиками траншею в Лозовой.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что вооруженный боевик угрожал сбить беспилотный летательный аппарат СММ.

Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 25 июля до 19:30 26 июля, обнародованном сегодня на сайте ОБСЕ.

"Член вооруженных формирований угрожал сбить беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии", - говорится в отчете.

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В частности, 25 июля патруль миссии находился ориентировочно в 3 км к северо-западу от города Дебальцево (не подконтрольный правительству Украины, за 58 км северо-восточнее Донецка). Патруль СММ "проводил подготовку к запуску беспилотного летательного аппарата среднего радиуса действия, когда к наблюдателям приблизился член вооруженных формирований, находившийся на борту грузовика военного типа, и в устной форме угрожал сбить беспилотник СММ".

В миссии заявили, что затем вооруженный боевик поехал в северо-западном направлении. Команда миссии беспрепятственно провела полет и безопасную посадку беспилотника.

В миссии утверждают, что этот беспилотный летательный аппарат обнаружил недавно вырытую траншею возле дома в районе Молочный в населенном пункте Лозовое (не подконтрольный правительству, 52 км к северо-востоку от Донецка).

Напомним, 18 июля контролируемые Россией боевики из пулемета обстреляли беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Хрустальном Луганской области, где было обнаружено размещение тяжелого вооружения оккупантов - 15 систем залпового огня БМ-21 "Град", самоходную гаубицу 2С1, а также 14 буксируванных гаубиц «Мста-Б» и 2 танка.